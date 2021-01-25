أظهر تقرير لشركة MAGNiTT، ارتفاع تمويل رأس المال الاستثماري في الشركات الناشئة بالسعودية بنسبة 55% في عام 2020، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 152 مليون دولار.

وذكر التقرير الصادر اليوم الاثنين، أنه بعد انتشار جائحة فيروس كورونا، كانت منظومة الشركات الناشئة في السعودية هي الأسرع نمواً بين أعلى ثلاثة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من عام 2020، بلغ إجمالي قيمة جوالات الاستثمار الجريء 111 مليون دولار، بما في ذلك جولتا استثمار رئيسيتان لشركتين تعملان في مجال توصيل طلبات الطعام والتموين، الأولى كانت بقيمة 36.5 مليون دولار لشركة "جاهز" والثانية بقيمة 18 مليون دولار لشركة "نعناع".

وأوضح التقرير أنه على عكس التراجع الحاصل في عدد الصفقات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ارتفع عدد الصفقات السعودية بنسبة 35% مقارنة بعام 2019.

وشهد عام 2020 تنفيذ 88 استثماراً في السعودية، وأغلق 67% من هذه الصفقات خلال النصف الأول من العام، وكان من بين المستثمرين الأكثر نشاطاً مجموعة "عقال" للمستثمرين الملائكيين، والشركة السعودية للاستثمار الجريء" وشركة "500 Startups "وشركة "تأثير المالية "Impact46" وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وأرامكو السعودية.

وذكر التقرير أن عدد المستثمرين الدوليين الناشطين في السعودية خلال عام 2020 أكثر من أي عام سابق، وعلى الرغم من أن عدد مؤسسات الاستثمار الجريء ظل كما هو في عام 2020 أي 47، مؤسسة، إلا أن 17% منها كان مقرها خارج المملكة، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2019.

وقالت شركة ماجنيت، إن عام 2020 أثر بشكل إيجابي على جهود التحول الرقمي في قطاعات التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والنقل والتعليم، وواصل قطاعا التجارة الإلكترونية والتقنية المالية، اللذان شهدا ارتفاعاً غير مسبوق في الطلب خلال عام 2020، نموهما من حيث جوالات الاستثمار الجريء، ليستحوذا على ما نسبته 20% و10% على التوالي من إجمالي عدد الصفقات في السعودية.

علاوة على ذلك، استحوذت شركات التجارة الإلكترونية الناشئة على ما نسبته 45% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2020، تلاها قطاع النقل 10%، والتعليم 9%.