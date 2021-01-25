قرر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامسونغ للإلكترونيات لي جيه-يونغ، الشهير بـ"وريث سامسونغ"، عدم الطعن في قرار محكمة الاستئناف الأخير والقبول بحكمها.

وقال محامي وريث سامسونغ، لي إن-جيه، إن نائب رئيس مجلس الإدارة "لي": "أقر بقبول حكم المحكمة بقلب متواضع وعدم الطعن فيه".

في الوقت ذاته، قال مسؤول فريق التحقيق الخاص في النيابة العامة: "حتى ولو تنازل "لي" عن الطعن في الحكم، فذلك لا يعني تنازلنا عن ذلك، وننظر في رفع دعوى لإعادة الحكم"، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الاثنين.

وفي حال تنازل فريق التحقيق الخاص، عن الطعن في القرار، سيتم تطبيق الحكم بصورة كاملة.

وحكمت محكمة الاستئناف في سول على "لي جيه-يونغ"، بالسجن لمدة عامين ونصف يوم الاثنين الماضي، في إعادة المحاكمة لقضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة المعزولة "بارك كون-هيه"، وبذلك تم وضعه خلف القضبان للمرة الثانية بعد أقل من 3 سنوات من إطلاق سراحه.

واتهم "لي" البالغ من العمر 52 عاماً بتقديم رشوة بقيمة 29.8 مليار وون (27.4 مليون دولار)، ووعد بتقديم المزيد.

وفي عام 2017، أُدين "لي" بتقديم 7.2 مليار وون لدعم تدريب ابنة "تشوي" على الفروسية، وتبرع بقيمة 1.6 مليار وون إلى مؤسسة رياضية تديرها عائلة "تشوي"، وحُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات. وقد برأته محكمة الاستئناف جزئيًّا من هذه التهم وخففت العقوبة إلى عامين ونصف مع وقف التنفيذ، وخفضت مبلغ الرشوة إلى 3.6 مليار وون.

ولكن في أغسطس 2019، ألغت المحكمة العليا الحكم، وحكمت بأن "لي" قدم ما مجموعه 8.6 مليار وون من الرشوة، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف في سيئول لإعادة النظر فيها.