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ألمانيا.. ثقة الشركات تنخفض لأدنى مستوى في 6 أشهر

المتعافون من كورونا بألمانيا أكثر من المصابين الجدد
اقتصاد ألمانيا يصارع تبعات كورونا
فيروس كورونا

ألمانيا.. ثقة الشركات تنخفض لأدنى مستوى في 6 أشهر

عطلت الموجة الثانية من كوفيد-19 تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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أظهر مسح اليوم الاثنين أن ثقة الشركات الألمانية تراجعت إلى أدنى مستوى في 6 أشهر في يناير كانون الثاني بعد أن عطلت الموجة الثانية من كوفيد-19 تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال انخفض إلى 90.1 من قراءة معدلة صعودا عند 92.2 في ديسمبر كانون الأول. وأشار استطلاع لرويترز إلى قراءة عند 91.8 في يناير كانون الثاني.

وقال كليمنس فوست رئيس معهد إيفو في بيان "موجة كورونا الثانية أتت مؤقتا على تعافي الاقتصاد الألماني".

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ساعدت إجراءات الإنقاذ والتحفيز الحكومية التي لم يسبق لها مثيل في تقليل صدمة الوباء في ألمانيا العام الماضي عندما انكمش الاقتصاد 5%، أي أقل من المتوقع ومما كان عليه خلال الأزمة المالية العالمية.

لكن المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء الولايات اتفقوا الأسبوع الماضي على تمديد إجراءات العزل العام حتى منتصف فبراير شباط في مواجهة موجة ثانية من الإصابات.

ومن المقرر أن ينشر مكتب الإحصاءات الاتحادي أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة للربع الرابع الذي جرى بالفعل خلاله تنفيذ بعض إجراءات الإغلاق.

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