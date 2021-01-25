تسبب وباء كوفيد -19 في "أضرار بالغة" في قطاع الوظائف مع خسارة ما يعادل 255 مليون وظيفة عام 2020، بحسب ما أعلنت منظمة العمل الدولية الاثنين.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقريرها السابع المخصص لآثار الوباء على عالم الأعمال، إنه في عام 2020 "تمت خسارة 8,8% من ساعات العمل في العالم (مقارنة مع الفصل الرابع عام 2019) ما يعادل 255 مليون وظيفة بدوام كامل" أي خسارة ساعات عمل أكثر بمعدل أربع مرات مقارنة مع فترة الأزمة المالية عام 2009.

وقال رئيس منظمة العمل الدولية جاي رايدر للصحافيين في إفادة افتراضية: "كانت هذه أشد أزمة في عالم العمل منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات".

منذ ظهور الفيروس في الصين قبل أكثر من عام بقليل، أودى الفيروس بحياة أكثر من 2.1 مليون شخص، وأصاب عشرات الملايين من الأشخاص، وألحق أضرارًا بالاقتصاد العالمي.

أوضحت وكالة العمل التابعة للأمم المتحدة أن حوالي نصف ساعات العمل الضائعة تم حسابها من ساعات العمل المخفضة لمن بقوا في العمل.

وأضافت أن العالم شهد أيضا "مستويات غير مسبوقة من فقدان الوظائف" العام الماضي.

ارتفعت البطالة العالمية الرسمية بنسبة 1.1% أو 33 مليون شخص، لتصل إلى إجمالي 220 مليونا، ومعدل البطالة العالمي 6.5% العام الماضي.

وأكد رايدر أن 81 مليون شخص آخر لم يسجلوا باعتبارهم عاطلين عن العمل ولكنهم "ببساطة خرجوا من سوق العمل".

وقال "إما أنهم غير قادرين على العمل ربما بسبب القيود الوبائية أو الالتزامات الاجتماعية أو أنهم تخلوا عن البحث عن عمل، وهكذا فقدوا مواهبهم، ومهاراتهم، وطاقتهم".

قالت منظمة العمل الدولية إن ساعات العمل الضائعة العام الماضي قلصت دخل العمالة العالمي بنسبة 8.3% كاملة.

وأضافت أن هذا يمثل انخفاضا بنحو 3.7 تريليون دولار أو 4.4% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.

أثار ظهور العديد من اللقاحات الآمنة والفعالة ضد Covid-19 الآمال في أن العالم سيتمكن قريبًا من كبح جماح الوباء.

لكن منظمة العمل الدولية حذرت من أن احتمالات انتعاش سوق العمل العالمي هذا العام "بطيئة وغير منتظمة وغير مؤكدة".

وأشارت المنظمة إلى الأثر غير المتكافئ الذي أحدثته الأزمة على عمال العالم، حيث أثرت على النساء والعمال الأصغر سنا أكثر بكثير من غيرهم.

على الصعيد العالمي، بلغت خسائر الوظائف للنساء في العام الماضي 5%، مقارنة بـ 3.9 % للرجال.

من المرجح أن تعمل النساء في قطاعات الاقتصاد الأكثر تضرراً، كما أنهن يتحملن المزيد من العبء، على سبيل المثال، رعاية الأطفال الذين يجبرون على البقاء في المنزل من المدرسة.