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وزير الصحة الألماني: نتوقع إجازة الاتحاد الأوروبي لقاح أسترازينيكا الجمعة

أسترا زينيكا
لقاح أسترازينيكا
لقاح كورونا

وزير الصحة الألماني: نتوقع إجازة الاتحاد الأوروبي لقاح أسترازينيكا الجمعة

دول الاتحاد تهدد بمقاضاة منتجي اللقاحات بسبب إعلانها التأخر في تسليمها الجرعات

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دبي - العربية.نت

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توقع وزير الصحة الألماني أن يجيز الاتحاد الأوروبي لقاح أسترازينيكا يوم الجمعة.

يأتي ذلك في وقت لوحت فيه دول الاتحاد الأوروبي بمقاضاة منتجي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بسبب إعلانها التأخر في تسليمها الجرعات، فيما تئنّ المنظومات الصحية في معظم البلدان الأوروبية تحت وطأة موجة وبائية جامحة.

وتتعرّض المفوضية الأوروبية منذ أيام لضغوط من بعض الدول الأعضاء المتضررة من تأخير تسليم اللقاحات، لمقاضاة الشركات أمام المحاكم بتهمة عدم الوفاء بشروط العقود المبرمة معها، وإلحاق الضرر بالصحة العامة والاقتصاد الوطني نتيجة التأخير الحاصل في حملات التلقيح.

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وصرّح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أمس، بأن الاتحاد سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة بهدف إلزام شركات الأدوية احترام الاتفاقات المبرمة لتسليم كميات اللقاحات في مواعيدها.

ويمتاز لقاح أسترازينيكا وجامعة أكسفورد أن كلفته ضئيلة تقارب 2.50 يورو للجرعة الواحدة.

كما أنه سهل التخزين إذ يتطلب حرارة تراوح بين درجتين وثماني درجات مئوية، وهي حرارة البرادات العادية، خلافا للقاحي موديرنا وبيونتيك وفايزر اللذين لا يمكن تخزينهما على المدى الطويل إلا بدرجات حرارة متدنية جدا تصل إلى 20 درجة تحت الصفر للقاح الأول، و70 درجة تحت الصفر للقاح الثاني. وهذا الأمر يسهّل التلقيح على نطاق واسع.

وقامت مجموعة أسترازينيكا البريطانية بتطوير اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وهو ثاني لقاح ترخص له وكالة تنظيم الأدوية والمنتجات الصحية البريطانية بعد لقاح بيونتيك وفايزر الذي يوزع في بريطانيا منذ الثامن من كانون الأول/ديسمبر وتم حقن أكثر من مليون شخص به حتى الآن.

وأوصت بريطانيا على مائة مليون جرعة ستتوافر 40 مليونا منها بحلول نهاية آذار/مارس، على أن يبدأ التلقيح به في 4 كانون الثاني/يناير في البلد الذي يعتبر من الأكثر تأثرا بالوباء مع تسجيله أكثر من 71 ألف وفاة.

وأعلنت مختبرات أسترازينيكا أنها قادرة على إنتاج حوالي ثلاثة مليارات جرعات من لقاحها عبر العالم في 2021. ويعتمد لقاح أسترازينيكا على "ناقل فيروسي"، أي أنه يستند إلى فيروس آخر هو فيروس غدّي منتشر بين القرود، تم تعديله وتكييفه لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

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