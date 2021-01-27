في خمس عواصم كبرى وعلى امتداد خريطة العالم، تتوسطها الرياض، التي ستشهد حوارا على مدار يومين تحت عنوان النهضة الاقتصادية الجديدة وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار السعودية.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

هذه النسخة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ستكون الأكثر تطورا من الناحية التقنية. فالقمة الافتراضية، ستتحدى جائحة كورونا بمنصات في خمس من أكثر المدن تأثيرا حول العالم وهي الرياض ونيويورك وباريس وبكين ومومباي.

سيكون صندوق الاستثمارات العامة – عراب المبادرة – ممثلا بمحافظه ياسر الرميان الذي سيناقش مع أسماء عالمية منها على سبيل المثال لا الحصر ديفيد سولومون رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، وتوماس غوتستين الرئيس التنفيذي لبنك كريدي سويس، كيفية الاستفادة من الجائحة لبناء مستقبل الاستثمار.

كما سيشارك وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في جلسة حول الاستثمارات في قطاع الطاقة، برفقة باتريك بويانيه الرئيس التنفيذي لشركة "توتال".

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.