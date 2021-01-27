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بريدج ووتر: الصين تمر بتطور تاريخي لتصبح مركزاً للتجارة العالمية

مبادرة الاستثمار

بريدج ووتر: الصين تمر بتطور تاريخي لتصبح مركزاً للتجارة العالمية

رئيس الشركة توقع شراء متزايداً من قبل الاحتياطي الفيدرالي للسندات

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دبي - العربية.نت

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قال رئيس مجلس الإدارة المشارك ومدير الاستثمار في شركة بريدج ووتر أسوسيتس، الولايات المتحدة، راي داليو، ، في كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار، إن هناك حركة واضحة لتحويل العملة الصينية (اليوان) إلى عملة عالمية، واليوم الصين تمر بمرحلة تطور تاريخية لتصبح مركزا للتجارة العالمية.

وأوضح أن 2020 كان سنة فاصلة وبالمثل كانت سنة 1945، وتلك السنوات يعقبها حركة تطور في الاقتصادات، واليوم الصين قامت بعمل رائع في اقتصادها، وهي أكبر دولة تجارية في العالم حالياً وتنتقل إلى تحويل عملتها للعالمية الآن، وسيكون عليها طلب كبير عند حدوث ذلك.

وأضاف أن الدنمارك في القرن السادس والسابع عشر كانت أكثر الدول تجارة، وتغير ذلك لتصبح بريطانيا هي الدولة الأكبر قبل أن تأخذ الصدارة الولايات المتحدة، والآن هناك تطور يحدث في اقتصاد الصين أكبر منافس للولايات المتحدة.

وقال رئيس بريدج ووتر، إن عام 2021 سيشهد عودة معدلات النمو والتضخم عالمياً، وكذلك شراء الاحتياطي الفيدرالي المزيد من السندات.

وأضاف أن معدلات الفائدة منخفضة ولذلك فإن العوائد المتوقعة قلّت والأسعار زادت، ولذلك عام 2021 سيشهد عودة معدلات النمو.

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