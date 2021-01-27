أكد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن لدى الشركة "أعلى موثوقية إنتاج، وأقل نسبة انبعاثات كربونية في العالم".

جاء ذلك خلال مشاركة الناصر بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

ونوه الناصر بمستوى التعافي الاقتصادي في المملكة.

وقال إن لدى أرامكو "واحدا من أعلى النسب في العالم، في التحول الرقمي، فنحن نحرك مختلف أدواتنا باستخدام الأقمار الصناعية، من مركزنا في الظهران، وقد أطلقنا أكبر حاسوب متطور أخيرا".

وأضاف أن التطور التقني، يجعل من أرامكو مسيطرة على كثير من جوانب العمل في الحقول النفطية، ولدينا بيانات وتحليل دقيق لها، يرفع من موثوقية العمل، إلى جانب استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، في عمليات ترفع من المحافظة على البيئة، وتقلل من تكلفة ذلك.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن 60 من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.