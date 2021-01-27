قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن السعودية أصدرت 400 تشريع يختص بالاستثمار، قامت بإعادة النظر في نصفها حتى الآن، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وتلك أولويتنا في الوزارة.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير السعودي بثاني جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وأضاف الفالح أن المملكة توفر للمستثمرين الكثير من الثقة، وحققت قفزات في مؤشرات ممارسة الأعمال، وبينما أظهرت جائحة كورونا قدرات الدول في إدارة الأزمات فإن المملكة أثبتت جدارتها وكسبت ثقة المستثمرين، متابعاً: "تعاملنا خلال الأزمة بشكل أفضل بكثير من غيرنا".

وقال الفالح إن العالم يواجه تحديات كبيرة وتغيرات في مفهوم الاقتصاد، ويجب الآن التركيز على تقنيات وقطاعات المستقبل، مثل الرقمنة.

وأكد أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة ارتفع خلال عام 2020 أكثر من عام 2019.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.