قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لورنس دي فينك، ضمن مشاركته في فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إن القطاعات الأكثر ارتفاعا في 2020 ستشهد بعض التباطؤ هذا العام.

وأضاف "هناك تدفقات هائلة للأموال المتوجهة للاستثمار حول العالم".

فينك أشار إلى أن هناك ثورة في التقنية، وأن الرأسمالية ازدهرت بشكل واضح في 2020.

"الواقع أنه توجد مبالغ كبيرة في جانب الادخار والتقاعد الآن، ونأمل أن تدخل مجال الاستثمار، علينا ضخ 50 تريليون دولار للوصول إلى صفر كربون وهذه الأموال هائلة".

وأشار إلى أن الأسواق ستكون جيدة في 2020، وحالتها ستكون مستقرة، وقد مضينا قدما في الربعين الأول ولاثاني لإعادة الحسابات، وأن نضفي طابعا عاديا لاقتصاداتنا.

وقال "هذا سيفيد في سفر الناس وعودة الأحداث الرياضية وربما قطاعات كانت جيدة في 2020. ستتراجع بعض الشيء في 2021".

رئيس بلاك روك قال إنه لا بد من الانتباه للضغوط التضخمية التي سترافق النمو الاقتصادي.

وتوقع تحقيق مناعة القطيع لغالبية الدول الناشئة بحلول سبتمبر المقبل.