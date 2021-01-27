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رئيس موانئ دبي: منطقة الخليج جاهزة للتعامل مع تحديات الجائحة

مبادرة الاستثمار

رئيس موانئ دبي: منطقة الخليج جاهزة للتعامل مع تحديات الجائحة

نمضي بتطوير ميناء جدة بمليارات الدولارات

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العربية.نت

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أكد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية، سلطان بن سليم، أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والذي ظهرت الحاجة له خاصة بعد قدوم جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال مشاركة بن سليم في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وقال بن سليم إن دول الخليج قادرة على التعامل مع تحديات الجائحة والسعودية في القلب من ذلك، ونمضي بتطوير ميناء جدة بمليارات الدولارات، للتأكد من أننا قادرون بالفعل على مواجهة تحديات الجائحة.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

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