توقع الرئيس والعضو المنتدب في غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، في كلمته بمبادرة مستقبل الاستثمار، تسارع النمو الاقتصادي العالمي في العام 2021.

وقال رئيس غولدمان ساكس، لدى مشاركته في أولى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي)، الأربعاء، إن أهمية تواجد رأس المال في الأسواق تعني أن المستقبل يبشر بالخير لعمليات الاندماج والاستحواذ.

وأوضح أن نشاط صفقات الاستحواذ والاندماج تقوده الثقة، وفي بداية العام الماضي تضاءلت الثقة لدى المستثمرين وتأثرت صفقات الاستحواذ والاندماج في العالم بزيادة نشاط الملكية الخاصة، بينما الآن الكل يتطلع لنهاية الخروج من نفق جائحة كوفيد-19، ومع النظرة الاستراتيجية للمستثمرين فإن هذا النشاط سينتعش بمرور الوقت.

وأشار إلى تأثر النشاط ببعض الأمور المفاجئة بسبب الجائحة، والتغييرات على المديين المتوسط والطويل.

وأضاف أن الوضع تغير الآن والكل يبحث عن الفرص وإن كان بعضها يتم افتراضياً فهناك البعض يسافر من أجلها، وهو ما أدى إلى تسارع في نشاط الاندماج والاستحواذ.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن 60 من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.