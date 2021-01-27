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كريدي سويس: ارتفاع التضخم والفائدة أكبر تحديات المرحلة المقبلة

مبادرة الاستثمار

كريدي سويس: ارتفاع التضخم والفائدة أكبر تحديات المرحلة المقبلة

قال إن المملكة المتحدة ستنجح بتخطي تحديات بريكست على المدى الطويل

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس، توماس غوتستين، إن ارتفاع التضخم والفائدة هو التحدي الأكبر في المرحلة المقبلة.

وأضاف خلال مشاركته في فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في دورته الرابعة التي تعقد في الرياض، أن هناك دورا كبيرا للاستثمارات المتوافقة مع البيئة والحوكمة عالميا

وأوضح أن هناك فرصا لاقتناص الصفقات في أوروبا حاليا.

وفيما يتعلق ببريطانيا قال رئيس كريدي سويس إن المملكة المتحدة ستنجح بتخطي تحديات بريكست على المدى الطويل.

حول توقعاته لأداء الاقتصاد العام الحالي قال "توجد بعض القطاعات التي نتوقع أن تحقق مكتسبات ربما في المصارف والتشييد والبناء، والعام الحالي سيكون جيدا بالنسبة للأسهم".

ولفت إلى أن بعض التعافي المتوقع تم بالفعل، إلا أنه توجد آمال بحدوث تعاف اقتصادي في النصف الثاني من 2021".

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