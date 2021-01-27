أبدى الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي الروسي RDIF، كيريل ديميترييف، تفاؤله بالتعاون الوثيق مع السعودية في مجالات التقنية والاستثمار والطاقة.

جاء ذلك لدى مشاركة المسؤول الروسي في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

ونوه ديميترييف بجهود السعودية في قيادة تحالف أوبك+ الهادف لضمان استقرار السوق النفطية، مؤكداً أن الخطوات الأخيرة من المملكة، لم تكن غريبة على دورها في السوق النفطية، وعكست أثرا واضحا، يجني ثماره جميع المنتجين.

وانتهز ديميترييف، منصة المؤتمر للإشادة بلقاح كورونا الروسي، Sputnik V الذي وصفه بأنه يحقق العديد من المعايير الأساسية مثل السلامة والفعالية واللوجستيات وسهولة الحفظ، ونقص الحساسية وعدم وجود مضاعفات، مشيراً إلى وجود تعاون مع عدد من الدول لإنتاج هذا اللقاح فيها.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.