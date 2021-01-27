.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الاتصالات: لدى السعودية أكبر استثمارات الرقمنة بالمنطقة

السواحه
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه
مبادرة الاستثمار

وزير الاتصالات: لدى السعودية أكبر استثمارات الرقمنة بالمنطقة

المملكة تعد السابعة عالميا في تغطية الإنترنت

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي، عبدالله بن عامر السواحه، إن المملكة نجحت خلال جائحة كورونا، في الاستجابة للتحديات الرقمية، بخاصة في البدايات عندما كان مجلس الوزراء يدرس قرار الحظر الشامل.

جاء ذلك خلال مشاركة السواحه بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي).

وأكد وزير الاتصالات أن لدى السعودية أكبر استثمارات تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط عبر شراكة أرامكو وغوغل.

واعتبر أن "الجيل الحالي، والمقبل لن يسامحنا إذا لم نستثمر بالرقمنة، فقد كان لهذه الاستثمارات، أهمية خاصة في الحفاظ على البيئة، وفي رعاية صحة الإنسان، وفي تأمين البدائل خلال الجائحة".

وأشار إلى أن المملكة تعد السابعة عالميا في تغطية الإنترنت ولديها مرتبة متقدمة في تغطية شبكات الجيل الخامس.

كريدي سويس: ارتفاع التضخم والفائدة أكبر تحديات المرحلة المقبلة اقتصاد مبادرة الاستثمار كريدي سويس: ارتفاع التضخم والفائدة أكبر تحديات المرحلة المقبلة

وشرح أن وزارة الاتصالات، ومختلف القطاعات، أبدت ديناميكية واضحة، خلال العمل في مرحلة الإغلاق، وكان "أحد أصعب القرارات خلال مناقشة الإغلاق الكامل، هو القدرة على تأمين البدائل الرقمية لإيصال الغذاء والدواء في مجتمع كبير العدد".

وأضاف أن المملكة ضخت المليارات في الاستثمارات الرقمية قبل وخلال جائحة كورونا، والتي انعكست على توسيع نطاق تغطية الإنترنت، وتوسيع تغطية شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس إلى مستويات متقدمة، إلى جانب خلق فرص للشركات وللشباب السعودي في مختلف مجالات الرقمنة.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد