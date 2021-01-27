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وزير الطاقة السعودي: سنواصل العمل على زيادة كفاءة الطاقة

مبادرة الاستثمار

وزير الطاقة السعودي: سنواصل العمل على زيادة كفاءة الطاقة

قال إنه سيتم رفع استهلاك الطاقة النظيفة لتصل إلى 50%

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دبي - العربية.نت

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن بلاده ستواصل العمل على زيادة كفاءة الطاقة.

وأضاف في مقابلة على هامش فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في دورته الرابعة: "قمنا بالتركيز على موقف الجائحة حيث اعتبرت السعودية الأمر قضية إنسانية وتعاملنا مع هذا الموقف الوطني الخاص بالصحة والسلامة لمواطنينا دون تنازل حتى لو كان على حساب اقتصادنا، ولم نتنازل أيضا عن الجانب الاقتصادي، ورؤية 2030 ضرورية جدا لنا".

"أخذنا على عاتقنا إرساء الأطر الخاصة بمشاريع الطاقة والتي ستحول الاستخدام المحلي للطاقة من خلال برنامج توزيع الوقود، حيث سنحول 50% من استهلاك الطاقة إلى الغاز والباقي سيكون من الطاقة المتجددة ولذلك سيكون لدينا مئات آلاف البراميل التي سنصدرها للخارج، ولدينا برنامج كفاءة الطاقة وبرنامج لإصلاح أسعار الطاقة".

الوزير أشار إلى أن السعودية ستكون بمثابة ألمانيا أخرى، وسنرفع استهلاك الطاقة النظيفة لتصل إلى 50%، وقال "سنكون روادا في الهيدروجين النظيف والأزرق، ولدينا شراكات جيدة مع أوروبا وهم يساعدونا في هذا الصدد".

وحول توقعاته للأداء في العام الحالي قال وزير الطاقة السعودي "بشكل إجمالي هناك تركة كبيرة يمكن أن نستغلها، إلا أنه يجب أن نحافظ على الوضع حتى لا يعود للتفاقم مرة أخرى".

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