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وزير المالية السعودي: الخصخصة ستزيد بنسبة 20% في 2021

وزير المالية السعودي محمد الجدعان
وزير المالية السعودي، محمد الجدعان
مبادرة الاستثمار

وزير المالية السعودي: الخصخصة ستزيد بنسبة 20% في 2021

أكد أن فرص الاستثمار في المملكة هائلة وتتوزع بقطاعات متعددة

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العربية.نت

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قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان اليوم الأربعاء إنه يتوقع زيادة السيولة بأسواق الدين المحلية عقب توسع كبير العام الماضي.

وأضاف "أصلحنا أسواق المال، سواء على صعيد الأسهم أو على صعيد الدين، ونمت السيولة بأسواق الدين حوالي 200 بالمئة في 2020، ومن المرجح أن نرى مزيدا من النمو في ذلك المجال لأن السوق ذات عمق (ولأن) المستثمرين يبحثون عن عوائد آمنة وهذه السوق توفر ذلك."

وزير المالية أوضح أن الخصخصة سوف تزيد بنسبة 20% في عام 2021 في قطاعات مثل المياه والرعاية الصحية والتعليم، إضافة إلى قطاعات أخرى.

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وأشار إلى أن رؤية السعودية 2030 اجتازت اختبار جائحة كورونا، فقد كان "للإصلاحات وللتشريعات وللاستثمارات الحكومية، ولمستهدفات الرؤية، أثر واضح في مساعدة الاقتصاد على التعامل مع الظروف المفاجئة".

وأضاف أنه كانت لدى المملكة ومن خلال الرؤية، "مستهدفات واضحة وكانت رحلة عصيبة في 4 أو 5 سنوات ماضية لكنها حققت نتائجها المرجوة، ثم كان لدينا جائحة كورونا التي اختبرت مدى قوة ونجاح، الخطط والإصلاحات".

واعتبر أن نجاح الاستثمارات، ومرونة التشريعات واللوائح التي تحسنت بشكل كبير على مدار السنوات الماضية، جعل من السهل ممارسة الأعمال والاستثمار وتوفير البيانات وإدماج الشباب، وتطوير إدارة الميزانية، ورفع كفاءة الإنفاق بشكل عام".

الجدعان أشار إلى التنافس والتكامل الخليجي، في القطاعات الاستثمارية المختلفة، مؤكداً أهمية العمل على تمكين القطاع الخاص، ودعم الشباب في المنطقة.

ورغم التباعد الاجتماعي، استطاعت مبادرة مستقبل الاستثمار، جمع القادة والمستثمرين وصناع السياسات في مختلف الدول بهدف إعادة تصور الاقتصاد العالمي في ظل استمرار تفشي جائحة فيروس كوفيد-19 رغم الأمل الذي توفره اللقاحات.

وقد أكد 140 متحدثا عالميا حضورهم للمبادرة، من قطاعات التمويل والرعاية الصحية والطاقة والتعليم وغيرها، كما أن ستون من هؤلاء سيكونون ضيوفا على الرياض في الدورة الرابعة من مبادرة مستقبل الاستثمار.

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