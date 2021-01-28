جرى تسجيل 23 ألفاً و59 شركة جديدة في الإمارات خلال شهر يناير الجاري، في أكبر عدد من الشركات يتم تسجيله شهرياً في الدولة، منذ بدء جائحة كورونا في العام الماضي، وفقا لوزارة الاقتصاد.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة في الإمارات إلى 739 ألفاً و859 شركة، مقابل 716 ألفاً و900 شركة بنهاية شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت الوزارة، أن الشركات المسجلة عبر الدوائر الاقتصادية المحلية في مختلف إمارات الدولة استحوذت على حصة 86.6% تقريباً من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة، بإجمالي أكثر من 640 ألفاً و973 شركة حتى يوم أمس، مقابل 630 ألفاً و500 شركة بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة أكثر من 10 آلاف و473 شركة مسجلة في الدوائر الاقتصادية المحلية، بينما استحوذت شركات المناطق الحرة على 98 ألفاً و886 شركة بنسبة 13.4% من إجمالي الشركات المسجلة في الدولة، مقابل 86 ألفاً و300 شركة تقريباً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 12 ألفاً و586 شركة جديدة في المناطق الحرة خلال شهر يناير الجاري فقط، وفقا لجريدة الإمارات اليوم.

وأظهرت إحصاءات الوزارة أن دبي تستحوذ على الحصة الأكبر من التراخيص المسجلة في الدولة عبر الدوائر الاقتصادية، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في اقتصادية دبي 305.7 آلاف شركة حتى يوم أمس، مقابل 301.8 ألف شركة تقريباً بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 3904 شركات جديدة مسجلة في يناير الجاري فقط.

وتلتها إمارة أبوظبي حيث تجاوز عدد الشركات المسجلة لدى دائرتها الاقتصادية حتى أمس 157 ألفاً و783 شركة، مقابل 155 ألف شركة بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة 2783 شركة خلال يناير الجاري.

واستحوت الشارقة على 86.6 ألف شركة مقابل 83.3 ألف شركة، بزيادة 3302 شركة جديدة في يناير الجاري، وتلتها عجمان بإجمالي نحو 47 ألف شركة ثم رأس الخيمة بإجمالي 24.6 ألف شركة، وتلتها الفجيرة ودبا الفجيرة بإجمالي 19.17ألف شركة. وفي الوقت نفسه، حافظت الشركات الفردية وذات المسؤولية المحدودة وفروع الشركات المحلية على الصدارة في ما يتعلق بأشكال الشركات المسجلة.