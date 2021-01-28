وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) شراكة لدعم جهود توزيع لقاحات فيروس كوفيد - 19، والمستلزمات الطبية المتعلقة بها في البلدان منخفضة الدخل والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل.

بموجب الاتفاق ستوفر موانئ دبي ليونيسف خدمات النقل والتخزين للقاحات كورونا مجانا، وسيمكنها كذلك من الحصول على ملياري جرعة من لقاحات كورونا وتوزيعها، إضافة إلى المعدات المستخدمة كجزء من آلية COVAX، الهادفة للوصول العالمي للقاح المضاد لكوفيد، والمعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية وتحالف Gavi للتطعيم.

وفي هذا السياق، تعتزم COVAX توزيع نحو 2.3 مليار جرعة من لقاحات لكورونا بنهاية العام الحالي، ومنهم 1.8 مليار جرعة للدول ذات الدخل المنخفض ومن دون تكلفة.

وبحسب الاتفاق ستزود مجموعة موانئ دبي العالمية المنظمة بحلول لوجيستية وخبرات في سلاسل التوريد، وستضع موانئ دبي العالمية بموجب الاتفاقية مرافقها من المستودعات في دبي في خدمة جهود التخزين، التي ستوفر إمكانية محسنة للوصول إليها بالنسبة للعديد من الدول.

بالإضافة إلى التزام موانئ دبي العالمية بوضع خدماتها اللوجيستية العالمية مجاناً لدعم الاحتياجات اللوجيستية لتوزيع لقاحات كوفيد - 19، بما في ذلك متطلبات النقل والموانئ والتخزين في البلدان التي توجَد فيها مجموعة موانئ دبي العالمية.