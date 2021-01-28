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صندوق الثروة النرويجي يربح 123 مليار دولار في 2020

صندوق الثروة السيادي النرويجي
صندوق الثروة السيادي النرويجي
شركات

صندوق الثروة النرويجي يربح 123 مليار دولار في 2020

كان عاما جيدا آخر للصندوق رغم الجائحة

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أوسلو – رويترز

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قال صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، اليوم الخميس في إعلانه عن نتائج أعماله للعام بالكامل إنه حقق عائدا على الاستثمار بلغ 10.9% في 2020 أو ما يعادل 1.07 تريليون كرونة نرويجية (122.7 مليار دولار).

وفي هذا السياق، أفاد محافظ البنك المركزي النرويجي البالغ حجمه 1.3 مليار دولار أويستاين أولسن في بيان، "على الرغم من أن الجائحة أضفت بصمتها على 2020، فإنه كان عاما جيدا آخر للصندوق". وتدير وحدة من البنك المركزي الصندوق.

وأضاف أولسن "لكن العائد المرتفع يذكرنا أيضا بأن القيمة السوقية للصندوق ربما تختلف كثيرا في المستقبل".

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وتكبد صندوق الثروة السيادي النرويجي، خسائر بقيمة 21 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020 مع تراجع الأسهم والممتلكات العقارية خلال جائحة كوفيد -19.

وجاء هذا الانخفاض في أعقاب أرباح قياسية سجلها الصندوق في 2019، عندما حصد أرباحاً بقيمة 180 مليار دولار في ظل ارتفاع أسواق الأسهم العالمية.

وكان نائب الرئيس التنفيذي للصندوق، قد أكد أن الأسواق العالمية تشهد حالة من عدم اليقين مع تفشي الجائحة على الرغم من تعافي بعض الأسهم بشكل جيد في الربع الثاني من عام 2020.

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