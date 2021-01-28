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انفراجة قريبة.. 30 ألف لقاح تصل لبنان في 15 فبراير

كورونا لبنان
30 ألف لقاح ستصل إلى لبنان في 15 فبراير كدفعة أولى
لقاح كورونا

انفراجة قريبة.. 30 ألف لقاح تصل لبنان في 15 فبراير

وزيرة الصحة المصرية: قدّمنا 3 طائرات لمواجهة كورونا وجسر المساعدات الجوي للبنان مستمر

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العربية.نت

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أعلن مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الطبية وليد الخوري، أن 30 ألف لقاح ستصل إلى لبنان في 15 فبراير كدفعة أولى، بحسب ما نقلت قناة لبنانية محلية.

وأوضح الخوري أن دفعة اللقاحات مخصصة للقطاع الطبي والتمريضي ولمن هم فوق الـ75 عاما وبعدها ستصل كل أسبوع الكمية نفسها أو أكثر.

إلى ذلك، وصلت وزيرة الصحة المصرية إلى بيروت لتسلم مساعدات طبية في ظل تداعيات جائحة كورونا، وفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وزيرة الصحة المصرية تصل إلى لبنان برفقة مساعدات لمواجهة كورونا مصر وزيرة الصحة المصرية تصل إلى لبنان برفقة مساعدات لمواجهة كورونا

وصرحت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أن مصر قد قدمت 3 طائرات لمواجهة كورونا وجسر المساعدات الجوي للبنان مستمر طالما الجائحة مستمرة.

بدوره، قال وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إن التحديات صعبة في لبنان والظروف استثنائية.

وكان في استقبال الوزيرة، حمد حسن وسفير مصر لدى لبنان ياسر علوي، كما رافق الوزيرة في رحلتها مستشار وزيرة الصحة والسكان للعلاقات الصحية الخارجية محمد جاد، ورئيس هيئة الإسعاف المصرية، و رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي محسن طه.

وفي هذا الإطار، أوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة خالد مجاهد، أن الوزيرة قامت بتسليم شحنات المساعدات التي وصلت على متن 3 طائرات عسكرية بدعم القوات المسلحة المصرية.

وزيرة الصحة المصرية في لبنان
وزيرة الصحة المصرية في لبنان

وأشار إلى أن تلك المساعدات تشمل 16 طنا من حليب الأطفال، بالإضافة إلى شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية بلغت 15 طنا تضم مستلزمات وقائية مثل ماسكات جراحية وجوانتيات ونظارات حماية، وجاون وغيرها..)، وأدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، وذلك لدعم القطاع الصحي في لبنان.

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