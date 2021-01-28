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كورونا.. البحرين تتسلم شحنة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد

لقاح أكسفورد
لقاح أكسفورد
لقاح كورونا

كورونا.. البحرين تتسلم شحنة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تسلمت البحرين شحنة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد المضاد لفيروس كورونا.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، أمس الأربعاء، اكتشاف إصابات بفيروس كورونا المتحور، مؤكدة اتخاذ إجراءات جديدة لمكافحة هذا الفيروس.

وقال وكيل وزارة الصحة البحرينية وليد المانع، إنه تم اكتشاف فيروس كورونا المتحور في عدد من الحالات القائمة في البحرين من خلال عملية الرصد والتحليل المستمرة.

وأضاف أنه تم اتخاذ عدد من القرارات تبدأ من الأحد 31 يناير الجاري ولمدة 3 أسابيع بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.

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وأوضح أن القرارات المتخذة تشمل تعليق الحضور والاكتفاء بالتعلم عن بُعد بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة ورياض الأطفال المرخصة من قبل وزارة التربية والتعليم.

كما تقرر أيضاً إيقاف تقديم الخدمات الداخلية في المطاعم والمقاهي بدءاً من 31 يناير الجاري ولمدة 3 أسابيع.

وأشار إلى أنه سيتم زيادة وتيرة الفحوصات وتعزيز عمليات تتبع أثر المخالطين، وذلك لسرعة الوصول للحالات القائمة وسرعة علاجها وتعافيها.

وحث وكيل وزير الصحة البحريني الجميع على البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، وعدم إقامة التجمعات في المنازل وخارج إطار الأسرة الواحدة أو المحيط الاجتماعي المباشر، يجب عدم مخالطة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل العدوى إليهم حفاظاً على سلامتهم.

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