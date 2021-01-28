قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، خلال مشاركته في فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية الرياض، التي أعلن عنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسيتم الإعلان عنها بعد 4 أشهر.

وأضاف الرشيد أن مشروع مترو الرياض أطلق ليكون في المرتبة 14 عالميا.

الرشيد أوضح أنه يتم التركيز على جذب المواهب وتوطينها، والحرص أن يكون لدينا حوكمة في خطط المدينة.

وكشف الرشيد عن ملامح هذه الاستراتيجية والتي تستند إلى 4 محاور.

أول هذه المحاور تعزيز البصمة الاقتصادية للرياض من خلال تطوير قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والتقنية الحيوية والتحول الرقمي وغيرها، والمحور الثاني تحسين جودة الحياة لا سيما من خلال المشاريع البيئية والحدائق العامة.

أما المحور الثالث فهو تطوير الموهبة من خلال تطوير التعليم وإطلاق المبادرات المحفزة للمواهب خصوصاً أن 65% من سكان الرياض هم من الشباب.

وأوضح الرشيد أن المحور الرابع يركز على تعزيز القدرة الاستيعابية، حيث سيتم مضاعفة عدد السكان 7 إلى 15 مليون نسمة، مما يتطلب تطوير البنية التحتية بشكل هائل.