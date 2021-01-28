قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن هناك طروحات لأسهم أرامكو قد تحدث في السنوات القادمة، كجزء من خطتها لتحويل الأموال لصندوق الاستثمارات العامة، ليعاد ضخه داخل وخارج المملكة العربية السعودية لمصلحة المواطنين السعوديين.

وأضاف :"لدينا الكثير من الأصول في صندوق الاستثمارات بتقييم (صفر) لذلك سترتفع قيمتها".

إلى ذلك، شدد على أن رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات لن يكون صعبا.

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان، قد أكد أن جائحة كورونا وضحت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية، وأنها غيّرت مفاهيم الاقتصاد في العالم.

وقال الرميان في أولى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوم أمس، والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي)، إنه "حان الوقت للانتباه لآثار القرار الاستثماري على مختلف مكونات المجتمع العالمي".

وفي سياق شرحه لتبدل حال الاستثمار، قال الرميان إن "الجميع كان يطارد الأسواق المالية، لكننا اليوم نفكر باستراتيجيات الاستثمار المباشر بالتوازي، عبر استحداث قطاعات جديدة".

استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة

أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ياسر الرميان، أن جائحة كورونا وضحت الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات التكنولوجية، وأنها غيّرت مفاهيم الاقتصاد في العالم.

وقال الرميان في أولى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار والتي تعقد حضوريا في الرياض وافتراضيا بالتزامن في 4 عواصم عالمية (نيويورك وباريس وبكين ومومباي) إنه "حان الوقت للانتباه لآثار القرار الاستثماري على مختلف مكونات المجتمع العالمي".

وفي سياق شرحه لتبدل حال الاستثمار، قال الرميان إن "الجميع كان يطارد الأسواق المالية، لكننا اليوم نفكر باستراتيجيات الاستثمار المباشر بالتوازي، عبر استحداث قطاعات جديدة".

وفي معرض حديثه، عن المشاريع السعودية العملاقة، ضمن رؤية 2030، قال الرميان إن حكومة المملكة "لديها الأدوات لتشجيع الاستثمار الأجنبي" موضحاً أن الصندوق سيقوم بالاستثمار بقطاعات "الطاقة المتجددة والسياحة والترفيه وغيرها، وقد حددنا 13 قطاعا حيويا للاستثمار داخل السعودية".

وأكد أن جهود الصندوق لا تقتصر على تنمية ثروات المملكة من خلال الاستثمار في المشاريع المجدية مالياً فقط، بل تمتد إلى قطاعات جديدة يستهدف الصندوق من خلالها تعزيز نمو القطاعات الواعدة وتحقيق أثر اقتصادي وتنموي مستدام.

وفي محور آخر، اعتبر الرميان أن "تعدد الجهات القائمة على تقييم المعايير البيئية في العالم، يوجد مشكلة في تفسير المعايير ومدى تحقيق هذا الجانب المهم، الذي يولي له الصندوق أهمية كبرى في استثماراته، وهناك أفكار جيدة للبيئة والحوكمة وحماية الموارد البيئية".

وأكد رئيس صندوق الاستثمارات العامة أن "أرامكو هي الأقل إنتاجا للانبعاثات الكربونية من بين شركات النفط العالمية".

وحقق الصندوق إنجازات كبيرة خلال الفترة ما بين 2020 - 2018، وأسهم في تحقيق أثر واضح على الصعيدين المحلي والعالمي، مثل رفع حجم الأصول بنهاية عام 2020 إلى ما يقارب 1.5 تريليون ريال، وتحقيق زيادة كبيرة في إجمالي عائد المساهمين، حيث تضاعف من حوالي 3% في الفترة بين عامي 2016-2014 إلى حوالي 8% في الفترة بين 2020-2018.