قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إن استراتيجية رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال خلال 5 سنوات سيكون من خلال 4 موارد.

وأضاف ولي العهد خلال حديثه مع رئيس الوزراء الإيطالي السابق وعضو مجلس الأمناء بمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار السيناتور ماتيو رينزي، خلال مشاركته في الدورة الرابعة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أن تمويل خطة رفع أصول صندوق الاستثمارات العامة سيكون من خلال 4 موارد أولها، أن هناك العشرات من الأصول العقارية تقييمها الدفتري في الصندوق صفر، وعندما تضخ الاستثمارات فيها سينعكس هذا على قيمة الأصل ليرفعه إلى ما يزيد عن 1.5 تريليون ريال، بينما المورد الثاني سيكون عبر طرح جزء من أسهم أرامكو في السنوات القادمة تتحول حصيلته إلى صندوق الاستثمارات العامة لإعادة ضخها داخل وخارج السعودية، لصالحه.

وتابع ولي العهد: "المورد الثالث سيكون هناك مشاريع خصخصة ضخمة جدا ستضخ حصيلة أموالها في الصندوق وتعزز قيمة أصوله، بينما المورد الرابع هو النمو الطبيعي لأرباح الصندوق وإعادة استثمارها".

وقال الأمير محمد بن سلمان: "هذا سيجعلنا نصل من 1.5 تريليون ريال إلى 4 تريليونات ريال ما يعادل الارتفاع من 400 مليار دولار إلى 1.1 تريليون دولار في الخمس سنوات القادمة".

وتابع: "لا أعتقد أن التحدي صعب بل أعتقد أنه هدف سوف يتم تحقيقه بدون أدنى شك، وسنعمل على ذلك".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قد كشف، خلال حديثه، عن إطلاق استراتيجية مدينة الرياض، قائلا: "نعمل على استراتيجيات لمدن أخرى".

وبلغة حاسمة، قال الأمير محمد بن سلمان: "نستهدف أن تكون الرياض من أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم".

وأضاف أن مدينة الرياض تشكل 50% من الاقتصاد غير النفطي بالسعودية، متابعاً: "تكلفة خلق الوظيفة بالرياض أقل بـ30% من أي مدينة أخرى، وتكلفة تطوير البنى التحتية والعقارية في الرياض أقل بـ29% من المدن السعودية".