كشفت وزارة المالية السعودية، عن إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020، وذلك بقيمة إجمالية نحو 1.016 تريليون ريال (271 مليار دولار) وبنسبة صرف 100%.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع التواصل تويتر، اليوم الأحد، إن إجمالي أوامر الدفع المستلمة بلغ نحو 1.036 مليون أمر.

وبلغت قيمة صرف أوامر الدفع للقطاع العام 764.62 مليار ريال، و251.77 مليار ريال للقطاع الخاص.

وأعلنت الوزارة عن جدولة وتوقيتات صرف أوامر الدفع، في إطار التزامها بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية.

وأطلقت الوزارة مؤشراً يقيس نسبة أوامر الدفع التي تجاوزت المدة التي حددتها الوزارة للدفع وهي 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب المكتمل لوزارة المالية.