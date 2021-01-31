.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السعودية: صرف 271 مليار دولار أوامر دفع للقطاعين العام والخاص في 2020

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية: صرف 271 مليار دولار أوامر دفع للقطاعين العام والخاص في 2020

منها 251.77 مليار ريال للقطاع الخاص

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة المالية السعودية، عن إنهاء إجراءات صرف جميع أوامر الدفع المستلمة من القطاعين العام والخاص خلال العام 2020، وذلك بقيمة إجمالية نحو 1.016 تريليون ريال (271 مليار دولار) وبنسبة صرف 100%.

وقالت الوزارة على حسابها بموقع التواصل تويتر، اليوم الأحد، إن إجمالي أوامر الدفع المستلمة بلغ نحو 1.036 مليون أمر.

وبلغت قيمة صرف أوامر الدفع للقطاع العام 764.62 مليار ريال، و251.77 مليار ريال للقطاع الخاص.

تفاصيل أوامر الدفع خلال 2020
تفاصيل أوامر الدفع خلال 2020

وأعلنت الوزارة عن جدولة وتوقيتات صرف أوامر الدفع، في إطار التزامها بتسديد كل ما يردها من أوامر دفع مكتملة الإجراءات النظامية.

وأطلقت الوزارة مؤشراً يقيس نسبة أوامر الدفع التي تجاوزت المدة التي حددتها الوزارة للدفع وهي 60 يوماً من تاريخ ورود الطلب المكتمل لوزارة المالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة
هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد