تسلمت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، 100 ألف جرعة من لقاح أكسفورد أسترازينيكا من الهند.

وفي منتصف الشهر الجاري، أغلقت السلطنة المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع، وقالت وقتها إنه لوحِظَ تهاونٌ من قبل عدد متزايد من المواطنين والمقيمين في الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، خصوصًا عدم لبس الكمامة وإقامة التجّمعات وبأعدادٍ كبيرةٍ من الناس للمناسبات الاجتماعية في الخِيام وهو ما قد يتسبب في تفشّي الفيروس في أوساط المجتمع.

كانت اللجنة العليا المكلفة قد قررت منع الدخول إلى السلطنة والخروج منها لمدة أسبوع ابتداء من صباح الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وفي 27 ديسمبر الماضي، باشرت سلطنة عمان حملة تلقيح ضد فيروس كورونا، وأنهت إغلاق منافذها الحدودية البرية والجوية والبحرية يوم 29 ديسمبر.

وتستخدم السلطنة لقاح فايزر-بيونتيك في حملة التلقيح.