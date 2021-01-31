قال رئيس مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إن الشركة تعتزم دخول صناعات جديدة واستثمار 400 مليون جنيه (25.5 مليون دولار) في 2021 بتمويل ذاتي 50% والباقي تمويل بنكي.

وأضاف مدحت خليل في مقابلة مع رويترز، أن راية بدأت الأسبوع الماضي إنتاج أجهزة التكييف بالتعاون مع شركة هاير إلكتريك الصينية بمكون محلي 60%.

وتابع أن حجم إنتاج خط أجهزة التكييف 70 ألف جهاز سنويا، وسيزيد خلال عامين إلى 200 ألف جهاز سنويا، على أن يخصص 70% من الإنتاج حينها إلى التصدير خارج مصر.

راية القابضة شركة متخصصة في الاستثمارات ويتبعها نحو 38 شركة في 11 قطاعا مختلفا أهمها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وللشركة استثمارات خارج مصر أهمها في السعودية والإمارات ونيجيريا.

وتشمل أنشطة راية مراكز (الكول سنتر) والمطاعم وإعادة تدوير المخلفات والقطاع الغذائي والتمويل متناهي الصغر.

وقال خليل إن الشركة تستهدف أن يسهم قطاع الصناعة بنحو 10% من إيراداتها في 2021.

وستبدأ راية مع هاير في تصنيع شاشات التلفزيون خلال الربع الثاني من العام بنسبة مكون محلي 60%.

تخطٍ "فوري"

قال خليل إن راية باعت 24% من أسهم أمان جروب المتخصصة في المدفوعات الإلكترونية وخدمات مالية أخرى مقابل 480 مليون جنيه إلى البنك الأهلي المصري، أكبر بنك في البلاد، لحاجتها لوجود شريك مالي قوي معها ليستطيعا معا ريادة هذا القطاع في مصر وتجاوز شركة "فوري" للمدفوعات الإلكترونية.

فوري أكبر شركة مدفوعات إلكترونية بالبلاد ومقيدة ببورصة مصر وصاحبة أكبر حصة سوقية.

لكن خليل قال "سنقود قطاع الدفع الإلكتروني في مصر خلال 2022، وبنهاية هذا العام سنتجاوز حجم أعمال فوري من خلال زيادة نقاط البيع لدينا من 100 ألف نقطة حاليا إلى نحو 150 ألف نقطة بنهاية العام وزيادة عدد الفروع لدينا من 250 فرعا إلى نحو 400 فرع خلال عامين".

وتابع "ملف طرح أسهم أمان في بورصة مصر على طاولة مجلس الإدارة وقد نقوم بذلك خلال السنوات الثلاث المقبلة".

التحول للربحية

قال خليل إن راية، التي يعمل بها نحو 14 ألف موظف وعامل، تكبدت خسائر في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا وكان النصيب الأكبر من الخسائر من قطاعي (الكول سنتر) والمطاعم.

بلغت خسائر الشركة 53.697 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من 2020 مقابل خسائر 58.160 مليون جنيه قبل عام.

لكن رغم الظروف غير المواتية التي أفرزها كوفيد-19، تمكنت راية من تحقيق أرباح 41.832 مليون جنيه في الربع الثالث من 2020 مقابل خسارة 7.215 مليون جنيه قبل عام.

ولم تعلن الشركة بعد نتائج الأعمال المجمعة للعام 2020 بأكمله.

وأضاف خليل "عام 2021 سيكون عام التحول للربحية من خلال تحقيق أرقام جيدة، ونستهدف إجراء توزيعات على المساهمين".