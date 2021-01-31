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العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

كورونا لقاح
لقاح كورونا
لقاح كورونا

العراق يخصص 100 مليون دولار لشراء لقاح كورونا

من محفظة البنك الدولي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قرر مجلس الوزراء العراقي، تخصيص مبلغ 100 مليون دولار من محفظة البنك الدولي لشراء اللقاحات المتعلقة بفيروس كورونا، بحسب تحديد نوع اللقاح من وزارة الصحة، على أن تعاد هيكلة القرض (المحفظة) من وزارتي (المالية والتخطيط) بالتنسيق بينهما والبنك الدولي، وفقا للمتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي حيدر مجيد.

وجاء القرار بناءً على ما عرضه وزير الصحة بشكل طارئ، خلال جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الرابعة، المنعقدة بتاريخ 26 يناير.

ويجري العراق محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 6 مليارات دولار لدعم اقتصاده المتعثر.

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ويتوقع ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك عجزا في موازنة 2021 يبلغ 71 تريليون دينار تعادل 49 مليار دولار.

وبمجرد موافقة البرلمان على خطة الإنفاق، يمكن للعراق التقدم بطلب للحصول على ملياري دولار في شكل تمويل سريع من آلية خاصة لصندوق النقد الدولي تم إنشاؤها لمساعدة الاقتصادات التي تعاني من أزمة كوفيد.

ويوم الخميس الماضي، قال وزير المالية العراقي علي علاوي، إن بغداد يمكن أن تطلب 4 مليارات دولار إضافية في شكل قروض منخفضة التكلفة من خلال برنامج آخر مرتبط بالإصلاحات الحكومية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".ِ

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