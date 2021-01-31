أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية عن وصول أولى دفعات لقاح أسترازينيكا - أوكسفورد الروسي اليوم الأحد، وذلك لاستكمال عملية التطعيم باللقاح.

وأكد مصدر مسؤول أن عدد الجرعات التي ستصل في أولى الشحنات ٥٠ ألف جرعة تليها شحنات أخرى، وفور وصولها يتم إجراء ٤ تحاليل لعينات عشوائية من اللقاح بهيئة الدواء المصرية للتأكد من مأمونية اللقاحات.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية سعيد مأمون السقعان، أن 90% من طاقم مستشفى عزل العجمي حصلوا على التطعيم بلقاح فيروس كورونا "سينوفارم" الصيني الذي بدأ تقديمه للفرق الطبية فى ٣ مستشفيات بالمحافظة، وفقا لصحف مصرية.

وقال إنه تم إضافة مستشفى الحميات وفق أنظمة وزارة الصحة ليصبح عدد المستشفيات التي تقدم اللقاح للفرق الطبية العاملة بها 4 مستشفيات.

وأشار إلى أنه من المقرر بدء تقديم اللقاح خلال الأيام المقبلة للفرق الطبية تباعا بباقي المستشفيات المخصصة لفرز وعزل حالات كورونا البالغ عددها 13 مستشفى بينها 3 تابعة للتأمين الصحي و10 مستشفيات تابعة لمديرية الشؤون الصحية.