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بايدن يلغي تخفيضات إنفاق بـ 27 مليار دولار اقترحها ترمب

جو بايدن مناسبة
جو بايدن
أميركا وبايدن

بايدن يلغي تخفيضات إنفاق بـ 27 مليار دولار اقترحها ترمب

ترمب أصدر 73 مقترحاً لتخفيض الإنفاق

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دبي - العربية.نت

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ألغى الرئيس الأميركي جو بايدن جميع تخفيضات الإنفاق التي اقترحها الرئيس السابق دونالد ترمب، قبل أيام من مغادرته البيت الأبيض، والبالغ حجمها 27 مليار دولار.

وكان ترمب قد أصدر 73 مقترحا لتخفيض الإنفاق، تطال جميع المؤسسات والهيئات الحكومية.

ومن جهة أخرى، دعا بايدن عشرة من الأعضاء الجمهوريين بالكونغرس للتوصل إلى اتفاق حول حجم حزمة التحفيز الاقتصادي التي يبلغ حجمها 1.9 تريليون دولار، التي رفضها الجمهوريون، واقترحوا تقليص الحزمة إلى 600 مليار دولار، لكن بايدن قال إنه ليس مستعداً للتراجع عن وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة الصحية العامة وتداعياتها الاقتصادية.

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وخلال أسبوعه الأول في البيت الأبيض وحده، وقع بايدن 21 أمرا تنفيذيا، وفقا لـ Federal Register، النشرة الحكومية الرسمية.

وهذا يفوق مجموع الأوامر التنفيذية التي صدرت في الأسبوع الأول من ولاية الرؤساء الأربعة السابقين للولايات المتحدة، من بيل كلينتون في عام 1994 إلى ترمب.

ويعتقد حوالي ثمانية من كل 10 أميركيين أن أولويات الرئيس والكونغرس هذا العام يجب أن تكون تقوية الاقتصاد (80%) ومعالجة فيروس كورونا (78%)، بحسب استطلاع جديد أجراه مركز Pew للأبحاث.

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