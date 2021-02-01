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بعد الانكماش.. أميركا تتوقع نمواً بـ 4.6% هذا العام

نيوجيرسي اقتصاد أميركا
نيوجيرسي
اقتصاد أميركا

بعد الانكماش.. أميركا تتوقع نمواً بـ 4.6% هذا العام

مدفوعا باستئناف نشاط الشركات وحزمة إنقاذ

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قال مكتب الميزانية بالكونغرس الأميركي، الاثنين، إن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتعافى إلى 4.6% في 2021، بعد انكماش 3.5% في 2020، مدفوعا باستئناف نشاط الشركات وحزمة إنقاذ لتخفيف تداعيات جائحة فيروس كورونا، لكن النمو سيتباطأ إلى أقل من 2% بحلول نهاية العقد الحالي.

وأضاف مكتب الميزانية، وهو هيئة غير حزبية، أن أحدث توقعاته تستند إلى قوانين حالية تم إقرارها بحلول الثاني عشر من يناير كانون الثاثي ولا تشمل أي إجراءات تنفيدية أو مقترحات تحفيزية من إدارة الرئيس جو بايدن.

وتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة إلى 2.9% في 2022 وإلى 2.2% في 2023. ووفقا لتوقعات مكتب الميزانية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ في المتوسط 1.7% في الفترة من 2026 إلى 2031.

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وقال مكتب الميزانية إن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في العالم من المتوقع أن ينخفض إلى 5.7% في عام 2021 من 8.1% في 2020 وأن يصل عدد الذين يعملون في وظائف دائمة إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2024.

لكنه قال إن التضخم، مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين شاملا تكاليف الغذاء والطاقة، سيرتفع من 1.6% في 2021 إلى 2.1% في 2022، وهو ما يفوق المستوى الاسمي الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الاتحادي للتضخم والبالغ 2%.

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