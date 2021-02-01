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ارتفاع معدل التضخم بالإمارات 0.09% خلال ديسمبر

الإمارات اقتصاد مناسبة
الارتفاع الأكبر سجل في الرقم القياسي لإمارة أبوظبي بنسبة 0.40%
اقتصاد الإمارات

ارتفاع معدل التضخم بالإمارات 0.09% خلال ديسمبر

بسبب زيادة الإنفاق على 9 قطاعات

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دبي - العربية.نت

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ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في دولة الإمارات إلى 105.97 نقطة خلال شهر ديسمبر 2020 بزيادة نسبتها 0.09% مقارنة مع 105.87 نقطة في شهر نوفمبر من العام ذاته، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وجاء الارتفاع المسجل في الرقم القياسي بعد التحسن الذي شهده الإنفاق على 9 قطاعات من القطاعات الـ13 التي يتألف منها الرقم القياسي والذي يعد وسيلة إحصائية لقياس التغيرات الحاصلة في أسعار السلع والخدمات خلال فترتين زمنيتين.

وشملت قائمة الخدمات التي سجلت تحسنا في الإنفاق عليها خلال شهر ديسمبر الماضي كلا من قطاعات الملابس والأحذية والتجهيزات والمعدات المنزلية وخدمات النقل والاتصالات والترويج والثقافة والتعليم والتبغ بالإضافة الى قطاع المطاعم والفنادق وسلع وخدمات أخرى، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.

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وعلى الجانب الآخر، فقد انخفض الإنفاق على قطاعات السكن والمياه والكهرباء والغاز والأغذية والمشروبات فيما استقر الإنفاق على خدمات الصحة.

وعلى مستوى الرقم القياسي لأسعار المستهلك حسب الإمارة، فقد أظهرت الإحصائيات أن الارتفاع الأكبر سجل في الرقم القياسي لإمارة أبوظبي بنسبة 0.40% خلال شهر ديسمبر الماضي، تلاها إمارة رأس الخيمة بنمو نسبته 0.22%، ثم إمارة الشارقة بنسبة 0.11% وام القيوين بنسبة 0.08%،وإمارة عجمان بنسبة 0.02%، في حين انخفض الرقم القياسي لإمارة دبي بنسبة 0.38%.

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