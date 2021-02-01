أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً وزارياً يقضي بقصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" على السعوديين من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.

وبحسب بيان للوزارة، اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني، فإن القرار يشمل عقود العمل أو تعهيد الخدمات التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل "عن بعد" يخص الأعمال التي أنشئت المنشأة من أجل القيام بها، حيث يأتي هذا القرار بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.

يشمل هذا القرار جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء "عن بعد" من خلال الهاتف، أو البريد الإلكتروني، أو وسائل المحادثة، أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها لتقديم خدمة العملاء عن بعد.

ويهدف القرار لخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم، والإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بتوفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل "تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية".