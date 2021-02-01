تراجع معدل إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي إلى 1.025 تريليون ريال (273 مليار دولار)، بنسبة 1.4%، بما يعادل 14.22 مليار ريال، مقارنة بـ1.04 تريليون ريال في عام 2019.

وبلغ المتوسط الشهري لإنفاق المستهلكين في السعودية خلال 2020 بلغ نحو 85.4 مليار ريال، مقابل نحو 86.6 مليار ريال متوسط شهري في عام 2019، بحسب رصد صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".

ويعد التراجع في إنفاق المستهلكين الأول منذ عام 2017، حيث نما متوسط الإنفاق الشهري في عام 2019 بنحو 6 % ونحو 5.6 % في عام 2018.

ويأتي تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية خلال العام الماضي بشكل رئيس بسبب تأثير الإغلاق الاقتصادي جراء مواجهة تفشي فيروس كورونا خلال الربع الثاني من 2020، إلا أن الإنفاق شهد تحسنا في النصف الثاني من العام.

وبلغ إنفاق المستهلكين خلال الربع الرابع من عام 2020 مستوى قياسيا بحسب البيانات الربعية المتوافرة منذ عام 2013 عند 277.6 مليار ريال، بارتفاع سنوي بلغ 3.1 %.

أما مستويات الإنفاق لبقية الأرباع فقد بلغ في الربع الأول 260.6 مليار ريال، ونحو 211.52 مليار ريال لإنفاق الربع الثاني من العام كأدنى إنفاق ربعي منذ عام 2014، أما الربع الثالث فقد سجل حجم الإنفاق نحو 265.3 مليار ريال.

ويشمل إنفاق المستهلكين جميع العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصراف الآلي "السحوبات النقدية" ونقاط البيع، التي تشمل كذلك مبيعات التجارة الإلكترونية عبر بطاقات مدى، حيث يمثل حجم الإنفاق من خلال نقاط البيع والتجارة الإلكترونية ما يشكل نحو 35 و4 % على التوالي من حجم الإنفاق لعام 2020.