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السعودية.. نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع لـ21.8%

السعودية صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
اقتصاد السعودية

السعودية.. نسبة التوطين في القطاع الخاص ترتفع لـ21.8%

في الربع الرابع من 2020

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دبي - العربية.نت

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كشف المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، اليوم الاثنين، ارتفاع معدل التوطين في منشآت القطاع الخاص خلال الربع الرابع من العام الماضي 2020 إلى 21.81% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص، مقارنة بـ 20.90% في الربع المماثل من 2019، و19.81% في 2018، و18.37% في 2017، و16.47% في 2016، و17% في 2015.

ووفقاً للمرصد الوطني للعمل، فإن عدد المشتركين السعوديين من القطاع الخاص في التأمينات الاجتماعية في الربع الرابع من العام الماضي بلغ 1.749.571 مشتركاً من إجمالي المشتركين، من بينهم 65.6% من الذكور، و 34.4% إناث.

وحققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في التوطين الوظيفي بمعدل 25.3%، ثم الرياض بنسبة 22.5%، ثم منطقة مكة المكرمة 21.4%، ثم المدينة المنورة 19.2%، وعسير بمعدل 17.6%، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

نسبة التوطين في القطاع الخاص
نسبة التوطين في القطاع الخاص

وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل، ومؤشرات سوق العمل السعودي، في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة.

في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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