اتفقت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" على إنشاء الصندوق السوداني السيادي لحماية صغار المستثمرين بحجم 300 مليون دولار، بالإضافة إلى طريقة تمويل واستخدامات الصندوق.

وقالت الوزارة في بيان، اليوم الاثنين، إنها اتفقت مع "يونيدو" على ضرورة التعاون في وضع الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والقانون المنظم لها. وبحث الاجتماع الملفات المتعلقة بريادة الأعمال وتوظيف الشباب وتوفير تمويل لتنفيذ هذه البرامج.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة، هبة محمد علي لمملكة البحرين، عقدت خلالها يوم أمس عدداً من اللقاءات مع المسؤولين والخبراء من مختلف المؤسسات المالية والاقتصادية لبحث سبل التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وخاطبت الوزيرة، افتراضياً، اجتماع الاتحاد العربي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يقام بجمهورية مصر العربية وتحت رعاية مكتب اليونيدو لتطوير الاستثمار والتكنولوجيا لتنوير المجتمعين بالتجربة السودانية والاستفادة من التجارب الدولية التي تقوم بتحويل ريادة الأعمال لقطاع محوري للنمو الاقتصادي لا سيما على مستوى الأقاليم والولايات الأكثر فقرا.