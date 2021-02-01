أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي، اليوم الاثنين، عن مشاركته في مبادرة محاكم الفضاء التي تندرج تحت مظلة محاكم المستقبل.

وستكون لمبادرة "محاكم الفضاء" ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تشكيل فريق عمل دولي من هيئات وخبراء القطاعين العام والخاص وتكليفهم باستكشاف الابتكارات القانونية المتعلقة بالفضاء لتقديم نظرة عامة على النتائج المحتملة لسيناريوهات النزاعات المتعلقة بالفضاء.

وسيتبع ذلك المزيد من الاستكشاف مع إنشاء "دليل نزاعات الفضاء"، الذي سيشتمل على مجموعة من المبادئ التوجيهية لدعم النزاعات المتعلقة بالفضاء، مع إتاحة التدريب اللازم للقضاة ليصبحوا خبراء في حل هذه النزاعات، وتلقي الدورات حول لوائح الفضاء المعمولة في الهيئات الدولية والوكالات الإقليمية.

وقال رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي القاضي زكي عزمي: "نشهد حاليا ولادة صناعة فضائية متكاملة مدعومة بالموارد البشرية والبنية التحتية والبحث العلمي. وبالتوازي، ستسهم المبادرات العالمية كمحكمة الفضاء في تحقيق ذلك، عبر بناء شبكة دعم قضائي جديدة لخدمة المتطلبات التجارية الصارمة لأنشطة الاستكشاف الدولي للفضاء في القرن الحادي والعشرين".

وتابع: "نظرا لأن تجارة الفضاء أصبحت أكثر عالمية من أي وقت مضى، ستحتاج البلدان التي تتمتع بقدر أكبر من الترابط والتنوع والمرونة إلى تمكين هذا النمو. وستتطلب الاتفاقيات التجارية المعقدة أيضًا نظاما قضائيا مبتكرا بنفس القدر لمواكبة وتيرة النمو، وتقديم الضمانات واليقين لدعم وحماية الشركات".