أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية في روسيا، الاثنين، أن الاقتصاد الروسي انكمش 3.1% في 2020 وسط جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو أكبر انكماش في 11 عاما.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم في أواخر 2020 قد توقعوا أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لروسيا 3.7% بينما أشارت آخر توقعات لوزارة الاقتصاد إلى أن الاقتصاد سينكمش 3.9%.

وقالت هيئة الإحصاء (روستات) إن انكماش الاقتصاد في 2020 "مرتبط بالإجراءات التقييدية الهادفة لمحاربة فيروس كورونا وهبوط في الطلب العالمي على موارد الطاقة".

وفي أوائل 2020، قبل أن تهبط أسعار النفط وهي سلعة التصدير الرئيسية لروسيا وقبل أن تتسارع وتيرة جائحة كوفيد-19، توقعت وزارة الاقتصاد أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو 1.9% في 2020 بعد نمو بلغ 2% في 2019.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يعود الناتج المحلي الإجمالي للتوسع في 2021 بأن يسجل نموا 3.3%.