عيّنت شركة سيسكو لإدارة وتشغيل وصيانة شبكة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بـ"إكسبو 2020 دبي"، لتصبح بدورها مسؤولة عن واحدة من أكثر العمليات تقدما من نوعها في المنطقة.

وانطلاقاً من كون سيسكو الشريك الرسمي الأول للشبكة الرقمية لإكسبو 2020 دبي، قامت الشركة بنشر شبكتها المتقدّمة والقائمة على النوايا أو ما يدعى باسم Intent-based network في الموقع. كما دعمت أتمتة نقاط نهاية إنترنت الأشياء، مساهمة في جعل إكسبو 2020 النسخة الأذكى والأكثر تقدماً في تاريخ إكسبو.

وبصفتها الجديدة كمشغّل للشبكات، سوف تتولّى "سيسكو" المسؤولية الكاملة لإدارة البنية التحتية لشبكات بروتوكول الإنترنت في إكسبو 2020، بحيث توفّر خدمات الشبكة بشكل كامل في جميع المناطق والأجنحة والمتنزهات وساحات الوصول، وكذلك لمركز دبي للمعارض، والذي سيكون موجودًا في موقع إكسبو 2020.

وتعليقاً على الحدث، قال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إكسبو 2020 دبي محمد الهاشمي: "يعدّ هذا الإعلان الأخير بمثابة شهادة على التعاون المستمر بين "إكسبو" وشركة "سيسكو"، كما أنه يعزّز شراكتنا المستمرة بينما نستعد لفتح أبوابنا للعالم في 1 أكتوبر 2021".