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بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فرنسي

French engineer-virologist Thomas Mollet looks at 24 well plates adherent cells monolayer infected with a Sars-CoV-2 virus at the Biosafety level 3 laboratory (BSL3) of the Valneva SE Group headquarters in Saint-Herblain, near Nantes, western France, on July 30, 2020. Could the Covid-19 vaccine be found by a biotechnology company in western France, far from major global research centers? The hypothesis is more than plausible for the British government, which has just signed an important agreement with it.
مهندسة فرنسية تنظر لعينة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا
فيروس كورونا

بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فرنسي

إجمالي الكمية المطلوبة من الحكومة البريطانية يرتفع إلى 100 مليون جرعة

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة Valneva الفرنسية إن الحكومة البريطانية طلبت شراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها لوباء كورونا، الذي لا يزال في المرحلة التجريبية.

وبموجب العقد ستستلم الحكومة اللقاح في العام المقبل.

وسترفع هذه الخطوة إجمالي الكمية المطلوبة من الحكومة البريطانية إلى 100 مليون جرعة، وذلك بحسب ما ذكرته Valneva.

وفي هذا السياق، ستتمكن بريطانيا من شراء 90 مليون جرعة إضافية، لتستلمها ما بين عامي 2023 و2025.

بدوره قال رئيس فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية، إن الطلبات الإضافية هدفها التحضير لإعادة التطعيم في المستقبل إذا تطلب الأمر ذلك.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاح يخضع للمراحل التجريبية المبكرة في بريطانيا، حيث تجري الدراسات لإعطائه من ضمن ثلاث جرعات، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للدراسات في أبريل المقبل.

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