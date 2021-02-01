قالت شركة Valneva الفرنسية إن الحكومة البريطانية طلبت شراء 40 مليون جرعة إضافية من لقاحها لوباء كورونا، الذي لا يزال في المرحلة التجريبية.

وبموجب العقد ستستلم الحكومة اللقاح في العام المقبل.

وسترفع هذه الخطوة إجمالي الكمية المطلوبة من الحكومة البريطانية إلى 100 مليون جرعة، وذلك بحسب ما ذكرته Valneva.

وفي هذا السياق، ستتمكن بريطانيا من شراء 90 مليون جرعة إضافية، لتستلمها ما بين عامي 2023 و2025.

بدوره قال رئيس فريق عمل اللقاحات التابع للحكومة البريطانية، إن الطلبات الإضافية هدفها التحضير لإعادة التطعيم في المستقبل إذا تطلب الأمر ذلك.

والجدير بالذكر أن هذا اللقاح يخضع للمراحل التجريبية المبكرة في بريطانيا، حيث تجري الدراسات لإعطائه من ضمن ثلاث جرعات، ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للدراسات في أبريل المقبل.