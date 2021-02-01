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تحذير أميركي من هجمات صينية على معلومات لقاحات كورونا

كورونا لقاح
لقاح كورونا (الصورة تعبيرية)
فيروس كورونا

تحذير أميركي من هجمات صينية على معلومات لقاحات كورونا

المفوضية الأوروبية: نجهز خطة لمساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاح كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي من هجمات إلكترونية صينية تستهدف معلومات لقاحات كورونا، في الوقت الذي تتزاحم المنافسة على الحصول على كميات من جرعات اللقاحات المختلفة في دول العالم.

بدورها، أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تقوم بتجهيز خطة لمساعدة الدول الفقيرة للحصول على لقاح كورونا.

وعلى مستوى تسليم الجرعات، أعلن تحالف فايزر - بايونتك، أنه سيسلم 75 مليون جرعة من لقاح كورونا في الربع الثاني من هذا العام.

وقد غيّر وباء كورونا سيكولوجية الأشخاص حول ضرورة معرفة الشركات المنتجة للقاح الذي يتلقونه أو توافق عليه حكوماتهم.

ومع شح ومحدودية إنتاج اللقاحات، وسط تدافع عالمي أشعله نزاع بين الاتحاد الأوروبي وشركة الأدوية البريطانية أسترازينيكا، اعتبر أكثر من 90 مليون شخص حصلوا على تطعيم أنفسهم محظوظين. لكن اللقاحات تتكاثر، مع بيانات التجارب الإيجابية من جونسون أند جونسون ونافافاكس كلقاحين مرشحين للحصول على الموافقة قريباً.

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