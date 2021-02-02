قال‭ ‬اثنان من صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن اقتصاد البلاد لا يزال في أعماق مرحلة الركود، وأضافا أن هناك حاجة للمزيد من الدعم المالي من خلال الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، فإن الدعم الذي تحدثا عنه كل من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن وفي أتلانتا يهدف لتعافي الاقتصاد الأميركي بشكل كامل، بالإضافة لمساعدة بعض العاطلين عن العمل للعثور على وظائف. هذا ومن ناحية أخرى، اتفق كل منهما بأن النتائج غير متجانسة في سوق العمل.

وأمس، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، وجائحة صحية، مضيفا "نحتاج لإجراءات عاجلة للخروج منها".

كما قال "خطتي لإنقاذ أميركا ستنتشلنا من الأزمتين".

ومنذ تسلمه مهامه الرئاسية، شدد بايدن على أن "خطة إنقاذ أميركا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر"، لافتاً إلى أن "الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر".

وكان الرئيس الأميركي أوضح، في تصريحات سابقة، أن خطته التي يبلغ حجمها تريليوني دولار لمعالجة الآثار المدمرة لجائحة كورونا تحظى بدعم من الشركات والعمالة.