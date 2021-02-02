.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الفيدرالي الأميركي: اقتصاد البلاد لا يزال في أعماق الركود

الفيدرالي الأميركي
الفيدرالي الأميركي
اقتصاد أميركا

الفيدرالي الأميركي: اقتصاد البلاد لا يزال في أعماق الركود

حث على ضخ المزيد من الدعم المالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال‭ ‬اثنان من صانعي السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن اقتصاد البلاد لا يزال في أعماق مرحلة الركود، وأضافا أن هناك حاجة للمزيد من الدعم المالي من خلال الإنفاق العام.

وفي هذا السياق، فإن الدعم الذي تحدثا عنه كل من رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن وفي أتلانتا يهدف لتعافي الاقتصاد الأميركي بشكل كامل، بالإضافة لمساعدة بعض العاطلين عن العمل للعثور على وظائف. هذا ومن ناحية أخرى، اتفق كل منهما بأن النتائج غير متجانسة في سوق العمل.

وأمس، أكد الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تواجه أزمة اقتصادية بسبب فيروس كورونا، وجائحة صحية، مضيفا "نحتاج لإجراءات عاجلة للخروج منها".

شركة طيران عملاقة قد تمنح إجازة لـ14 ألف موظف قصص خاصة فيروس كورونا شركة طيران عملاقة قد تمنح إجازة لـ14 ألف موظف

كما قال "خطتي لإنقاذ أميركا ستنتشلنا من الأزمتين".

ومنذ تسلمه مهامه الرئاسية، شدد بايدن على أن "خطة إنقاذ أميركا تهدف لتوزيع مساعدات مالية على الأسر"، لافتاً إلى أن "الخطة ستخرج 12 مليون مواطن من دائرة الفقر".

وكان الرئيس الأميركي أوضح، في تصريحات سابقة، أن خطته التي يبلغ حجمها تريليوني دولار لمعالجة الآثار المدمرة لجائحة كورونا تحظى بدعم من الشركات والعمالة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد