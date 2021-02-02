ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيعلن خطة لتوفير اللقاحات في الصيدليات قريبا.

وأظهرت بيانات من 69 دولة في العالم، حصول 100.16 مليون شخص على إحدى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مؤشر "فايننشال تايمز" لتتبع اللقاحات.

وبعد عام من البحث المحموم في أكثر من 230 لقاحا مرشحا لمواجهة الجائحة، تستخدم عدد من دول العالم، في الوقت الحالي، 7 لقاحات لفيروس كورونا.

ويجري تجميع بيانات المؤشر بواسطة مشروع Our World in Data في جامعة أكسفورد، إضافة إلى مصادر البيانات الوطنية من بعض البلدان.

بدورها بدأت بريطانيا، الثلاثاء، حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف نسمة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب إفريقيا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنها رصدت إجمالا 105 حالات إصابة بهذه السلالة منذ 22 ديسمبر كانون الأول، ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر، بحسب وكالة "فرانس برس".