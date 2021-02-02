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الإمارات الأولى إقليمياً بمشروعات الضيافة قيد الإنشاء حتى 2024

فنادق دبي
تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المشروعات والغرف الفندقية قيد الإنشاء
اقتصاد الإمارات

الإمارات الأولى إقليمياً بمشروعات الضيافة قيد الإنشاء حتى 2024

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العربية.نت

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تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد المشروعات والغرف الفندقية قيد الإنشاء المخطط لها حتى عام 2024، بنسبة تصل إلى 28.3% من مجمل المشروعات الفندقية في المنطقة.

وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن مؤسسة "توب هوتيل بروجكتس"، المتخصصة في بيانات المشروعات الفندقية الجديدة، أن 215 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية تضم 65 ألفاً و95 غرفة مخطط لإطلاقها في الإمارات حتى 2024، وذلك من بين 758 مشروعاً تضم 215 ألفاً و261 غرفة في منطقة الشرق الأوسط، بحسب ما ورد في صحيفة "البيان".

وتصدرت دبي مدن المنطقة من حيث عدد المشاريع الفندقية الذي وصل إلى 150 مشروعاً تضم 46 ألفاً و867 غرفة فندقية.

بينما جاءت الرياض بالمركز الثاني بـ42 مشروعاً تضم 9638 غرفة، وجدة ثالثة بـ40 مشروعاً، والدوحة رابعة ثم مكة في المرتبة الخامسة بـ30 مشروعاً، وأبوظبي في المركز السادس بـ21 مشروعاً، ورأس الخيمة 18 مشروعاً فندقياً.

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