توقع مهند العيسى، وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية المساعد لتمكين التوطين، أن يسهم قرار حصر العمل عن بعد في مهن خدمة العملاء على السعوديين، في توفير 20 ألف وظيفة جديدة، بشكل مباشر.

وقال العيسى في مقابلة مع "العربية" إن تشجيع مفهوم العمل عن بعد، من خارج مقر المنشأة، يأتي ضمن أحد مبادرات التحول الوطني 2030، موضحا أن هناك برامج متكاملة لنشر ثقافة العمل عن بعد، وقد نفذت الوزارة العديد منها.

وقدر عدد العقود للعمل عن بعد في مهن خدمة العملاء بحوالي 43 ألف عقد عمل، حوالي نصفهم في مهن خدمة عملاء، معربا عن تطلعه أن يسهم القرار في تعزيز فرص العمل للسعوديين في المدن الطرفية، وتوفير فرص للإناث.

ووصف العام الماضي، بأنه كان عاما استثنائيا وجعل الممكلة تحتل مراكز متقدمة في مؤشرات الحكومة الإلكترونية وبيئة الأعمال الرقمية، وهذا عزز قدرات العمل عن بعد خلال فترة الجائحة.

وأشار إلى تزايد أعداد المنشآت التي واصلت العمل عن بعد، ورفعت الإنتاجية وخفضت التكاليف، مؤكداً أن هذه الخطوات ساهمت بارتفاع عقود العمل عن بعد.

وتحدث عن تنوع المهارات المتضمنة في خدمات العمل عن بعد، موضحا ان الوزارة وجدت تقصيرا لدى بعض المنشآت في الاعتماد على السعوديين بهذه المهن، لذلك جاء القرار ليصوب الأوضاع في السوق.

كان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أصدر قرارًا وزاريًا يقضي بإلزام المنصات الإلكترونية التشاركية بقصر التعامل المباشر على العامل السعودي فقط وعدم التعامل مع العامل غير السعودي إلا من خلال المنشآت المشغلة.

وقالت الوزارة إن القرار يهدف إلى الحد من العمالة المخالفة، وإيجاد بيئة عمل مناسبة وممكنة للسعوديين بمجال العمل التشاركي في أنشطة مختلفة، وتحفيز استثمار رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتغطية الاحتياج بشكل نظامي.

وأكدت الوزارة على أن هذا القرار يأتي ضمن مساعيها لتنظيم سوق العمل بما يواكب التطورات التي تشهدها المملكة على مختلف الأصعدة ومن أبرزها أنماط العمل الحديثة، حيث يعد العمل من خلال المنصات الإلكترونية التشاركية من أبرز تلك الأنماط.

وعرف القرار المنصة الإلكترونية التشاركية بأنها أي تطبيق أو موقع إلكتروني يعمل كوسيط لتسهيل وصول الخدمات للمستهلك من خلال تشارك الأصول المادية والبشرية مع الأفراد.

يذكر أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد 180 يومًا من نشره في موقع الوزارة، وستتخذ الوزارة كافة الإجراءات اللازمة لضمان التزام المنشآت بالقرار.