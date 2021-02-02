.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ميزانية "روحاني" تُجابه بالرفض من البرلمان: "غير واقعية"!

حسن روحانی + حسن روحاني
الرئيس حسن روحاني
اقتصاد إيران

ميزانية "روحاني" تُجابه بالرفض من البرلمان: "غير واقعية"!

العجز الكبير فيها وتوقعات الدخل النفطي غير الواقعية سيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل من العقوبات الأميركية

متابع الغاء المتابعة

دبي – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

رفض البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية الدولة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني مع تصاعد التوتر بين الفصائل قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وجاء الرفض بأغلبية 148 صوتا مقابل 99 بينما يبدو أن المحافظين، الذين يسيطرون بالفعل على البرلمان والقضاء، مستعدون للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي تجرى في يونيو حزيران. ولا يستطيع روحاني الترشح بعد أن قضى فترتين متتاليتين كل منهما 4 سنوات.

وفي جلسة بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة، قال معارضو الميزانية التي سبق أن عدلتها لجنة برلمانية إن العجز الكبير فيها وتوقعات الدخل النفطي غير الواقعية سيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل من العقوبات الأميركية.

واشنطن تكشف حيل إيران لتهريب النفط عدسة العربية واشنطن تكشف حيل إيران لتهريب النفط

من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية جديدا في غضون أسبوعين.

وقال مشرعون بارزون لوكالات أنباء إيرانية إنه إذا لم يتم حل هذه الأزمة المالية، فسيتعين تمرير ميزانية مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر.

إلى ذلك، تسببت قفزة في إيرادات النفط الإيراني الذي يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية إلى الصين، لجذب المزيد من انتباه المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة بعد أن استوقفت السلطات في عدة دول ناقلات محملة بالنفط الإيراني في طريقها إلى بكين.

واستوقفت السلطات في إندونيسيا ناقلتي نفط أحدهما كان يحمل العلم الإيراني الأسبوع الماضي، أثناء استخدامهما إحدى الطرق الملاحية الشهيرة التي تستخدمها السفن لإخفاء مصدر الشحنة الأصلي وهي إحدى الأساليب التي تنتهجها إيران للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ويأتي هذا الأمر بعد أن أصدرت السلطات الأميركية أمرا بمصادرة ما يعتقد أنها شحنة محملة بالنفط الإيراني كانت تحمل على متنها نحو مليوني برميل وفي طريقها إلى السوق الأميركي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد