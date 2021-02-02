رفض البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، مشروع ميزانية الدولة الذي قدمته حكومة الرئيس حسن روحاني مع تصاعد التوتر بين الفصائل قبل الانتخابات الرئاسية في العام المقبل.

وجاء الرفض بأغلبية 148 صوتا مقابل 99 بينما يبدو أن المحافظين، الذين يسيطرون بالفعل على البرلمان والقضاء، مستعدون للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي تجرى في يونيو حزيران. ولا يستطيع روحاني الترشح بعد أن قضى فترتين متتاليتين كل منهما 4 سنوات.

وفي جلسة بثتها الإذاعة الرسمية على الهواء مباشرة، قال معارضو الميزانية التي سبق أن عدلتها لجنة برلمانية إن العجز الكبير فيها وتوقعات الدخل النفطي غير الواقعية سيثقلان كاهل الاقتصاد المتضرر بشدة بالفعل من العقوبات الأميركية.

من المتوقع أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية جديدا في غضون أسبوعين.

وقال مشرعون بارزون لوكالات أنباء إيرانية إنه إذا لم يتم حل هذه الأزمة المالية، فسيتعين تمرير ميزانية مؤقتة لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر.

إلى ذلك، تسببت قفزة في إيرادات النفط الإيراني الذي يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية إلى الصين، لجذب المزيد من انتباه المجتمع الدولي في الآونة الأخيرة بعد أن استوقفت السلطات في عدة دول ناقلات محملة بالنفط الإيراني في طريقها إلى بكين.

واستوقفت السلطات في إندونيسيا ناقلتي نفط أحدهما كان يحمل العلم الإيراني الأسبوع الماضي، أثناء استخدامهما إحدى الطرق الملاحية الشهيرة التي تستخدمها السفن لإخفاء مصدر الشحنة الأصلي وهي إحدى الأساليب التي تنتهجها إيران للتحايل على العقوبات المفروضة عليها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبيرغ.

ويأتي هذا الأمر بعد أن أصدرت السلطات الأميركية أمرا بمصادرة ما يعتقد أنها شحنة محملة بالنفط الإيراني كانت تحمل على متنها نحو مليوني برميل وفي طريقها إلى السوق الأميركي.