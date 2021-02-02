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أميركا.. مستوى قياسي لتوليد الكهرباء من الرياح

دومة الجندل لطاقة الرياح
مولدات كهرباء من الرياح
الطاقة المتجددة

أميركا.. مستوى قياسي لتوليد الكهرباء من الرياح

مثلت حوالي 17% من إجمالي توليد الكهرباء في يوم واحد

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رويترز

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الثلاثاء، إن توليد الكهرباء من توربينات الرياح في الولايات المتحدة سجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا في ديسمبر كانون الأول 2020.

وأضافت الإدارة أن توليد الكهرباء من الرياح وصل إلى 1.76 مليون ميغاوات/ساعة في الثالث والعشرين من ديسمبر كانون الأول، أو حوالي 17% من إجمالي توليد الكهرباء في ذلك اليوم، متجاوزا المستوى القياسي السابق البالغ 1.42 مليون ميغاوات/ساعة المسجل في أبريل نيسان 2019.

وقالت إدارة معلومات الطاقة "الكهرباء المولدة من الرياح زادت في الولايات المتحدة مع تركيب المزيد من توربينات الرياح في الأعوام القليلة الماضية. أدت رياح قوية في نوفمبر وديسمبر، في وسط الولايات المتحدة على وجه الخصوص، إلى إنتاج أكبر من توربينات الرياح".

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