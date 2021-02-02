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انكماش الناتج الأوروبي 6.8% خلال سنة الجائحة

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انكماش الناتج الأوروبي 6.8% خلال سنة الجائحة

يأتي أقل حدة مما توقعته المفوضية الأوروبية

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بروكسل - فرانس برس

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سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو انخفاضًا غير مسبوق بنسبة 6,8% في العام 2020 وهو أقل حدة مما توقعت المفوضية الأوروبية في تشرين الثاني/نوفمبر، وفقًا لتقدير أولي نشره الثلاثاء مكتب الإحصاء يوروستات.

في توقعاتها للخريف، قدرت بروكسل الانخفاض بنسبة 7,8% على مدار العام، وفي الربع الأخير من السنة، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0,7% مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة. وفي دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين مجتمعة كان الانكماش أقل وطأة مع تراجع نسبته 6,4 % على مدار السنة و0,5 % في الربع الأخير من 2020.

وكان أداء أوروبا أقل من منافساتها رغم مقاومتها بشكل أفضل من المتوقع في نهاية السنة بفضل صمود الصناعة الألمانية.

فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة العام الماضي بنسبة 3,5 % وفي روسيا 3,1 % فيما تحسن في الصين بنسبة 2,3 %.

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وكلفت غاليًا إجراءات الإغلاق الصارمة التي اعتمدتها غالبية الدول الأوروبية خلال الربيع، فضلا عن القيود المفروضة اعتبارا من الخريف لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كوفيد-19.

ونتيجة لذلك شهد العام الماضي تقلبات كثيرة مع شلل في قطاعات اقتصادية ولا سيما تلك المتعلقة بالنقل والسياحة.

وتراجع إجمالي الناتج المحلي في منطقة اليورو خلال الربع الأول بنسبة 3,7 % وبنسبة 11,7 % في الربع الثاني في خضم الموجة الأولى عندما كانت غالبية مصانع القارة متوقفة.

أما الربع الثالث فقد شهد انتعاشا غير مسبوق بلغ 12,4% بفضل رفع القيود لكن سُجل تراجع كبير مجددا في نهاية السنة.

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