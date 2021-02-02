أعلن إيلون ماسك في تغريدة قصيرة جدا على تويتر أنه سيغيب لفترة عن التطبيق.

تأتي تغريدة ماسك هذه بعد تغريدة سابقة من كلمة واحدة: "Gamestonk "، مع رابط إلى منتدى BETS WALLSTREET، على منصة Reddit في خطوة اعتبرها كثيرون دعما من نوع ما للمنتدى.

بذلك أدخل ماسك نفسه وسط معركة بمليارات الدولارات على أسهم شركة GameStop بين صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد، ليعتبر بطريقة أو أخرى من مناصري صغار المستثمرين.

Off Twitter for a while — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2021

وتابع صغار المستثمرون مواجهتهم مع صناديق التحوط في أولى جلسات الأسبوع، لكن موضع اهتمامهم تحول عن سهم شركة GAMESTOP الذي تكبد خسائر بـ30%.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار أونصة الفضة أمس لأعلى مستوياتها في 8 سنوات بعد أن دعا رواد موقع REDDIT إلى شراء الفضة بالإضافة إلى أسهم شركة نوكيا وبلاك بيري.

وفي الأسبوع الماضي، قاد المتداولون اليوميون في منتدى Reddit Wall Street Bets أسهم متجر ألعاب الفيديو غيم ستوب إلى الارتفاع.

يبدو أن جيش المستثمرين الهواة قد انغلق على مجموعة أوسع من الأهداف يوم الاثنين، حيث وصلت الفضة إلى أعلى مستوى لها في 8 سنوات.

XRP عبارة عن شبكة مدفوعات رقمية وعملة مشفرة أنشأتها شركة Ripple الأميركية، والتي تعثرت العام الماضي بعد أن واجهت الشركة مشكلة قانونية.